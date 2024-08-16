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فوق السلطةــ تركيا تؤدّب منصّة إنستغرام ومطار بن غوريون فارغ
تناولت حلقة (2024/8/16) من برنامج “فوق السلطة” المواضيع التالية:
_ تركيا تؤدّب إنستغرام فيرضخ لسياستها في النّشر.
_ صلّوا الفجر وسلّموا أرواحهم قبل تسليمة الختام.
_ سموتريتش: من حسن الخلُق قتل سكان غزة بالجوع.
_ إسرائيليون يطالبون بتشريع اغتصاب الأسرى.
_ مطار بن غوريون فارغ واللبنانيون قادمون إلى بيروت.
_ وليد إسماعيل يترحم على هنية ويتفهم صلاة إيران عليه.
_ هل يبدّل الرئيس سعيّد رؤساء الحكومة كما يبدّل قمصانه؟
_ صدّام خليفة حفتر يخبر أباه عن استعداده ومن معه للموت.
_ الحكومة البريطانية تحاصر موجة العنف ضد المسلمين.
_ هل أساء بطريرك الكلدان الكاثوليك للمرأة العراقية المسلمة؟
تقديم: نزيه الأحدب
16/8/2024