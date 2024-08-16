فوق السلطةــ تركيا تؤدّب منصّة إنستغرام ومطار بن غوريون فارغ

تناولت حلقة (2024/8/16) من برنامج “فوق السلطة” المواضيع التالية:

_ تركيا تؤدّب إنستغرام فيرضخ لسياستها في النّشر.

_ صلّوا الفجر وسلّموا أرواحهم قبل تسليمة الختام.

_ سموتريتش: من حسن الخلُق قتل سكان غزة بالجوع.

_ إسرائيليون يطالبون بتشريع اغتصاب الأسرى.

_ مطار بن غوريون فارغ واللبنانيون قادمون إلى بيروت.

_ وليد إسماعيل يترحم على هنية ويتفهم صلاة إيران عليه.

_ هل يبدّل الرئيس سعيّد رؤساء الحكومة كما يبدّل قمصانه؟

_ صدّام خليفة حفتر يخبر أباه عن استعداده ومن معه للموت.

_ الحكومة البريطانية تحاصر موجة العنف ضد المسلمين.

_ هل أساء بطريرك الكلدان الكاثوليك للمرأة العراقية المسلمة؟

تقديم: نزيه الأحدب