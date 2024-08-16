إسرائيليون يطالبون بتشريع اغتصاب الأسرى

دعا الصحفي الإسرائيلي يهوذا شليزنجر إلى تشريع وتقنين اغتصاب الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات والسجون الإسرائيلية.

وقال في مقابلة مع إحدى القنوات الإسرائيلية "هم يستحقون هذا العقاب المعقول"، موضحا أنه بوجود مثل هذه الممارسات لن يفكر أحد في تكرار أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 مرة أخرى.

ومن ناحيته، ألقى الجندي مائير بن شتريت اللوم على الصحفي الذي نشر فيديوهات كشفت فضيحة اغتصاب أسرى فلسطينيين في معتقل "سيدي تيمان".

وبحسب مواقع إسرائيلية، فإن بن شتريت هو أبرز المتهمين باغتصاب أسير فلسطيني. وقد ظهر ملثما في برنامج تلفزيوني في أستديو القناة الـ14 الإسرائيلية، في محاولة لتلميع صورة الجنود الذين ظهروا في مقاطع فيديو اغتصاب الأسرى في المعتقل.

الشعب العربي وين؟

ودافع بن شتريت عن موقف زملائه قائلا "أعتقد أن قادة وجنود ورجال ميدان الجيش الإسرائيلي موقفهم سليم، ولكني أسأل الصحفي غاي بيليغ -الذي نشر الفيديوهات- لماذا فعلت ذلك؟ لماذا شوهت صورتنا أمام العالم؟ لماذا عدلت هذه الفيديوهات؟".

وكان بن شتريت قد ظهر في فيديوهات سابقة يسخر من الشعوب العربية، حيث كان يغني بأعلى صوته عبر مكبرات الصوت في الشوارع "الشعب العربي وين؟".

واعتبر كثيرون هذه التصريحات والأفعال انتهاكا صارخًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية، علما بأن مثل هذه الممارسات تتعارض بشكل صارخ مع القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب.