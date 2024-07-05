ملايين السودانيين يواجهون شبح المجاعة ويحملون أكفانهم على الرؤوس

في مشهد مأساوي يعكس عمق الأزمة الإنسانية بالسودان، يقف الملايين من السودانيين على حافة كارثة إنسانية غير مسبوقة، حاملين أكفانهم على رؤوسهم، في إشارة رمزية مؤلمة لحجم المعاناة التي يواجهونها.

وفي حلقة بُثت بتاريخ 5 يوليو/تموز 2024 من برنامج "فوق السلطة"، كشف المرصد الدولي لمراقبة الجوع عن تعرض 14 منطقة في السودان لخطر مجاعة حقيقية، قارعا بذلك ناقوس الخطر حول الوضع المتدهور في البلاد.

وأكدت منظمات دولية في الوقت نفسه أن ما يقارب 755 ألف شخص قد يفقدون حياتهم خلال الأشهر القليلة القادمة بسبب الجوع، في حين يُصنف 8.5 ملايين آخرين ضمن "ثاني أسوأ" مستوى من المجاعة، مما ينذر بتصاعد سريع لخطر الوفيات المرتبطة بالجوع.

وفي ظل هذه الأزمة المتفاقمة، يبدو أن المنظمات الدولية والعربية، بما فيها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، عاجزة عن تقديم المساعدة الفعالة، حيث وُصفت جهودها بأنها أشبه بـ"الملفوفة" الكبيرة الحجم التي لا تُغني من جوع، في إشارة إلى عدم فعالية استجابتها للأزمة.

هذا الوضع المأساوي يضع المجتمع الدولي أمام تحدٍ كبير يتطلب تحركًا عاجلا وفعالاً لإنقاذ أرواح الملايين من السودانيين المهددين بخطر المجاعة الوشيك.