فوق السلطة- أسيرة إسرائيلية سابقة نادمة لأنها لم تقتل نتنياهو

عبّرت محتجزة إسرائيلية سابقة لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة عن حزنها العميق لأنها لم تتمكن حتى الآن من قتل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت تامي ميتسفر في لقاء تلفزيوني " أتدرون ماذا قلت عندما خرجت من هناك (غزة)؟ قلت: لو كان هذا أول ما يمكنني فعله لفعلته، وهو أن أطلق النار على جبينه". ثم أضافت "لا أخجل من قول هذا الكلام".

وعند سؤالها عن سبب رغبتها في قتل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ردت بالقول "لأنه يمثل خيبة أمل كبيرة".

و في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أفرجت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن 80 إسرائيليا كانوا محتجزين في غزة مقابل الإفراج عن أكثر من 240 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، وذلك تنفيذا لمقتضيات اتفاق الهدنة الذي توسطت فيه قطر بدعم مصري أميركي.

ومن جهته، وصف العقيد المتقاعد بالجيش الأميركي لورانس ويلكرسون نتنياهو بأنه هتلر العصر الحديث، وقال إنه لن تكون هناك دولة يهودية تسمى إسرائيل في المستقبل القريب.

وفي مقطع فيديو نقله برنامج "فوق السلطة"، قال ولكيرسون "هذا هو أدولف هتلر العصر الحديث.. هو أذكى بكثير من هتلر، ولديه كل هذه القوى خلفه ومن ذلك مجموعة من أصحاب المليارات الذين لن يسمحوا بسقوط إسرائيل مهما كان الثمن".

وأضاف "ما زلت أعتقد أنني على حق، لن يكون هناك دولة يهودية تسمى إسرائيل في المستقبل القريب".

كما تناولت حلقة (2024/7/26) من برنامج "فوق السلطة" المواضيع الآتية:

– جماعة التكفير والهجرة بطبعة يهودية في إسرائيل.

– هل سقطت رواية المظلومية الإسرائيلية في الغرب إلى الأبد؟

– منجّمٌ مصري يحدد تاريخ نهاية الحرب باليوم والساعة.

– من يجوّع سلة غذاء العرب، ويفقر منجم ذهبها؟

– نجوى كرم تكتشف لغز الثقب الأسود.

– حملوا نعش أبيهم إلى المسجد ليحتالوا على المصلين.