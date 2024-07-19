فوق السلطة- ماذا يتمنى شيخ الأزهر قبل الموت؟

عبّر شيخ الأزهر الإمام الدكتور أحمد الطيب في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن أمنية وحيدة يريد تحقيقها قبل أن يلتحق بجوار ربه.. فما هذه الأمنية؟

عبّر شيخ الأزهر الإمام الدكتور أحمد الطيب في مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي عن أمنية وحيدة يريد تحقيقها قبل أن يلتحق بجوار ربه.. فما كانت هذه الأمنية؟

وقال شيخ الأزهر -في كلمة له خلال زيارته إلى العاصمة الإندونيسية جاكارتا- إنه يتمنى ترك منصبه وتكريس حياته لتحفيظ القرآن الكريم للطلاب على حصيرة.

وظهر الإمام المصري في مقطع فيديو -نقله برنامج "فوق السلطة" ضمن حلقة (2024/7/19)- وهو يقول "لا تزال أقصى أماني حتى اليوم أن أترك مكاني وأذهب لأفتح كتّاب وأحفّظ التلاميذ القرآن الكريم".

وأضاف "أتمنى أن يحقق لي ربي هذا الأمر قبل أن أموت"، معربا عن استعداده لترك كرسي المشيخة والجلوس على حصير يعلم التلاميذ ويحفظهم القرآن الكريم.

وتساءل مقدم برنامج "فوق السلطة" نزيه الأحدب عما إذا كان شيخ الأزهر يريد توجيه رسالة إلى حكام وشعوب المنطقة العربية، في ظل عجز العلماء المسلمين عن القيام بدورهم في حماية الأمة من غزة إلى الهند وما بينهما.

وكان شيخ الأزهر قد أكد خلال زيارته إلى جاكرتا الشهر الجاري على ضرورة حشد الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والخروج بموقف عربي إسلامي موحد ومؤثر لوقف نزيف الدماء بالقطاع الفلسطيني.

كما تناولت حلقة (2024/7/19) من برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية: