فوق السلطة- ماذا يتمنى شيخ الأزهر قبل الموت؟
عبّر شيخ الأزهر الإمام الدكتور أحمد الطيب في مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي عن أمنية وحيدة يريد تحقيقها قبل أن يلتحق بجوار ربه.. فما كانت هذه الأمنية؟
وقال شيخ الأزهر -في كلمة له خلال زيارته إلى العاصمة الإندونيسية جاكارتا- إنه يتمنى ترك منصبه وتكريس حياته لتحفيظ القرآن الكريم للطلاب على حصيرة.
اقرأ أيضاlist of 4 items
الأزهر يدعو لدعم فلسطين "بالعدة والعتاد" بعد مجزرة المعمداني
الأزهر يدعو الدول العربية والإسلامية لنصرة غزة
الأزهر: أصوات وصفت الإسلام بالإرهاب أصابها البكم منذ حرب غزة
وظهر الإمام المصري في مقطع فيديو -نقله برنامج "فوق السلطة" ضمن حلقة (2024/7/19)- وهو يقول "لا تزال أقصى أماني حتى اليوم أن أترك مكاني وأذهب لأفتح كتّاب وأحفّظ التلاميذ القرآن الكريم".
وأضاف "أتمنى أن يحقق لي ربي هذا الأمر قبل أن أموت"، معربا عن استعداده لترك كرسي المشيخة والجلوس على حصير يعلم التلاميذ ويحفظهم القرآن الكريم.
وتساءل مقدم برنامج "فوق السلطة" نزيه الأحدب عما إذا كان شيخ الأزهر يريد توجيه رسالة إلى حكام وشعوب المنطقة العربية، في ظل عجز العلماء المسلمين عن القيام بدورهم في حماية الأمة من غزة إلى الهند وما بينهما.
وكان شيخ الأزهر قد أكد خلال زيارته إلى جاكرتا الشهر الجاري على ضرورة حشد الجهود الدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والخروج بموقف عربي إسلامي موحد ومؤثر لوقف نزيف الدماء بالقطاع الفلسطيني.
كما تناولت حلقة (2024/7/19) من برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية:
- هل قتلت إسرائيل محمد الضيف في مجزرة مواصي خان يونس؟
- من مذابح سربرينيتسا إلى هولوكوست غزة تختلف السكاكين وتتشابه الرقاب
- يائير نتنياهو يكلف خزينة إسرائيل ثروة على أمنه وانشراحه في أميركا
- مطبعون مغاربة يرفعون أعلام إسرائيل في التوقيت الأكثر بشاعة
- من أراد اغتيال ترامب، وهل تحولت الرصاصة إلى طلقة الفوز بالبيت الأبيض؟
- فرنسا التي تعيش أزمة في كل مكان بالعالم هل تعجز عن تشكيل حكومة؟
- العرس الأكثر بذخا في تاريخ الهند يقام في أكثر أحياء آسيا فقرا