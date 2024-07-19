الابن المدلل.. هذا ما يكلفه نجل نتنياهو خزينة إسرائيل

ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن يائير نتنياهو -نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو- يستجم في حديقة “يوسمايت” في كاليفورنيا مع مرافقته وحارسين شخصيين على نفقة الشعب الإسرائيلي.

وأضافت الصحيفة أن يائير "ابن نتنياهو المدلل" يمارس الاستجمام في حدائق كاليفورنيا، في حين يرسل والده آلاف الجنود إلى حتفهم في غزة.

ويكلف يائير خزينة إسرائيل مئات آلاف الدولارات تصرف على أمنه وبرامجه الترفيهية، وخصصت لذلك ميزانية من جهاز الأمن الداخلي (شاباك) قدرها 275 ألف دولار، بحسب الصحيفة.

ولا يكفي أنه لا يشارك في القتال مع جيش الاحتلال عندما يعود إلى إسرائيل، بل يذهب إلى حد انتقاده لأداء الجيش والأجهزة الأمنية واتهامها بالتقصير.

وردا على هذه التقارير قال نتنياهو "ابني الحبيب أنا أحبه جدا، إنه إنسان مستقل ويعبر عن آرائه، وهذا حق له".

وكان قناص من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد قال ضمن أحد الفيديوهات التي نشرتها الكتائب "أنا أبحث عن يائير ابن نتنياهو منذ مدة، لأضع طلقة في رأسه تفجر جمجمته".

وأضاف "بالتأكيد لن يرسل نتنياهو ولده إلى الجحيم، وأرسل هؤلاء الأغبياء إلى حفتهم، لذا فهم يستحقونها".