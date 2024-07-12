فوق السلطة.. وزير التعليم الإسرائيلي لم يتعلم الدرس ويهدد بإخفاء لبنان

أثار وزير التعليم الإسرائيلي يوآف كيش جدلا جديدا بتصريحات متناقضة حول لبنان، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية.

وبدأ كيش حديثه بتصريحات حادة، قائلا إنه "لا يوجد فرق بين حزب الله ولبنان"، محذرا من أن "الطريقة التي تتطور بها لبنان ستؤدي إلى إبادتها".

وخلال فقرة من برنامج "فوق السلطة" بتاريخ 12-7-2024، أكد كيش على موقفه، مشيرا إلى أن لبنان تتجه نحو الإبادة وسط الأحداث الجارية، لكن الأمر لم ينته عند هذا الحد.

فبعد تدخل المذيع المحاور، عدل كيش تصريحه بشكل ملحوظ، وتراجع عن استخدام مصطلح "الإبادة" وقال: "لن تكون إبادة، ولكن لبنان كما نعرفها نحن لن تكون موجودة"، وأضاف أن لبنان "ستدفع ثمنا باهظا بسبب حزب الله".

في محاولة للتدقيق في كلامه، ختم كيش تصريحاته قائلا: "أنا أصحح كلامي لكي أكون دقيقا، أنها لن تباد". هذا التراجع والتصحيح أثار تساؤلات حول دوافع التصريحات الأولية ومدى جديتها.

ويرى محللون أن مثل هذه التصريحات، حتى مع تخفيفها لاحقا، قد تزيد من حدة التوتر في المنطقة، كما أنها تثير تساؤلات حول السياسة الإسرائيلية تجاه لبنان وحزب الله.

وبالإضافة لهذا الموضوع فقد استعرضت الحلقة الأخيرة من "فوق السلطة" المواضيع التالية:

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تقديم: نزيه الأحدب