طمعا في الفوز بالانتخابات.. مودي يدعي أنه رسول من الله للهندوس

في تصريحات مثيرة للجدل، وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي نفسه بأنه “رسول الهندوس الجديد”، وادعى امتلاكه طاقة لا يمكن أن تأتي من جسم بيولوجي، في إشارة إلى مكانته الدينية المزعومة.

وقال مودي خلال الأسبوع الماضي إن الله اختاره للقيام ببعض الأعمال عن طريقه، وأنه سيقوم بهذه المهمة على أكمل وجه، مضيفا: "لدينا 1.4 مليار هندي وجميعهم آلهة، وأنا أعبدهم كلهم".

تأتي هذه التصريحات في سياق سعي مودي للفوز بولاية ثالثة في الانتخابات العامة الهندية، إذ يتبنى خطابا دينيا يصفه مراقبون بأنه لا يخلو من معاداة الإسلام والمسلمين. ورغم أن دستور الهند ينص على أنها دولة علمانية ديمقراطية، فإن مودي يصر على الظهور بمظهر الزعيم الهندوسي أكثر من كونه سياسيا.

وكان مودي قاد حزبه القومي الهندوسي بهاراتيا جاناتا إلى فوز ساحق في انتخابات عامي 2014 و2019، ويركز في حملته الانتخابية الحالية على استهداف المعارضة واتهامها بتفضيل الأقلية المسلمة في البلاد.

تثير تصريحات مودي الجدل حول توظيف الدين في السياسة والحملات الانتخابية في الهند، وتطرح تساؤلات حول مدى التزام البلاد بطابعها العلماني الديمقراطي، في ظل صعود التيارات القومية الهندوسية.

كما تسلط الضوء على التوترات الطائفية والتحديات التي تواجه التعايش بين مختلف الأديان والمعتقدات في المجتمع الهندي المتنوع.