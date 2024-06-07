برلماني أيرلندي يدعو على نتنياهو وحكومته أن يحترقوا بالجحيم وسياسي عربي يدعو لاقتلاع حماس

أجهش عضو البرلمان الأيرلندي توماس غولد بالبكاء خلال إحدى جلسات البرلمان حينما تحدث عن الفظائع والمجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال غولد -حسب ما عرضته حلقة (7-6-2024) من برنامج "فوق السلطة"- إن ما يحدث في غزة يفوق الوصف، مشيرا إلى رؤيته طفلا بلا رأس.

ودعا بصوت متهدج على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجنرالاته وحكومته "الفرعونية" أن "يحترقوا في الجحيم" جزاء لما يرتكبونه بحق الأطفال وعائلاتهم، معتبرا أن ما يجري ليس فصلا عنصريا أو جريمة حرب فحسب، بل أمرا مروعا.

في المقابل، ظهرت على بعض القنوات العربية آراء مغايرة، حيث دعا محلل سياسي عربي ودولي إلى اقتلاع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من "مستقبل غزة"، في حين رد عليه محلل آخر بأن هذا المقترح لو طُبّق فسيعني كتابة عمر جديد للحركة، موضحا أن 10% من المطلوبين لجيش الاحتلال المدعوم دوليا يهربون من غزة بادعائهم الجنون.

وأضاف المحلل أن العملية العسكرية التي نفذتها حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول تعد "حماقة سياسية"، زاعما أنها جاءت استجابة للمحور الإيراني الساعي لإفساد النماذج الطامحة للمستقبل في المنطقة. وشدد على ضرورة اختفاء حماس من مستقبل غزة، وإيجاد تمثيل فلسطيني حقيقي وجديد ومدعوم عربيا ودوليا، حتى تصبح الحلول اللاحقة واضحة أمام الشعب الفلسطيني ليختار ما يحل قضيته.