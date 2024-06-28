فوق السلطة- رضيت بالتنسيق الأمني والتنسيق لم يرض بالسلطة الفلسطينية

أعلنت السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، في خطوة أثارت جدلا واسعا حول أسبابها وتداعياتها.

وألقى عزام الأحمد، القيادي في السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير وحركة فتح، باللوم على إسرائيل، مدعيا أنها هي من أوقفت التنسيق وليس السلطة.

وانتقد الأحمد وسائل الإعلام العربية، متهما إياها بعدم فهم طبيعة التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال.

وأوضح أن سكان الضفة الغربية والقيادات السياسية لا يستطيعون التنقل بين المدن أو السفر خارج البلاد إلا بإذن من إسرائيل، مما يبرز -حسب قوله- الطبيعة المعقدة لهذا التنسيق.

كما تناولت حلقة 28-6-2024 من برنامج "فوق السلطة ما يلي:

– ناكر الجميل صفة جديدة لنتنياهو في البيت الأبيض.

– متحدث جيش الاحتلال: حماس فكرة ولا نستطيع القضاء عليها.

– ماذا فعلوا بالأسير المدني المفرج عنه بدر دحلان؟

– نخب عسكرية إسرائيلية تحذر من حرب لبنان: إنه الانتحار.

– الأمم المتحدة تقرأ درسا في الأخلاق على المقاتلين السودانيين.

– هل منعت طاجيكستان الحجاب والاحتفال بعيدَي الفطر والأضحى؟

– أبو تريكة يضع كفّه على عينيه، كي لا يرى فشل تنظيم بطولة أوروبا.

تقديم: نزيه الأحدب