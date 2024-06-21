"اليوم الأسود" يثير انتقادات حادة لأداء جيش الاحتلال في حرب غزة

أثار “يوم غزة الأسود” انتقادات غاضبة داخل إسرائيل على أداء جيشها أثناء الحرب على قطاع غزة، وذلك قبل أن يحل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجلس الحرب الوزاري.

وفي الوقت الذي ينعى فيه بعض "المطبعين" العرب مقاومة الشعب الفلسطيني في غزة، كان الجيش الإسرائيلي يلملم في اليوم الأسود -كما وصفته حلقة 21-6-2024 من برنامج "فوق السلطة"- جثث 12 من جنوده قتلوا في رفح خلال 24 ساعة، 8 منهم قتلوا داخل مركبة النمر التي تهاوت أمام قذيفة الياسين 105.

وبحسب اللواء في جيش الاحتياط الإسرائيلي اسحاق بريك فإن ما حدث في رفح لجيش الاحتلال "عار علينا، فنحن لا نقاتل بشكل فعلي بل هم (المقاومة) يفخخون الطرقات ونحن نقاتل".

بينما حذر لواء آخر من أن الحرب تنتقل إلى أخطر مراحلها، منبها إلى أن إسرائيل تغرق في حرب استنزاف وتنزلق ببطء نحو فقدان المبادرة.

وتطرقت الحلقة إلى المواضيع التالية:

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