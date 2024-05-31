فوق السلطة ــ الرصاصة الإسرائيلية تتحول إلى غليون بأيدي النازحين

يحاول الغزيون تدبير أمورهم واستغلال كل الإمكانيات لمواصلة حياتهم. وقد اهتدى أحد المهندسين إلى تحويل محتويات الرصاص الإسرائيلي المتناثر في شوارع وأزقة قطاع غزة إلى سجائر وغليون بأرخص الأثمان.

يقول المهندس رامي باسم من النصيرات وسط قطاع غزة إنه يستغل الرصاص الذي يقتل الفلسطينيين ويعمل منه شيئا يشغل هواة التدخين.

ويضيف أنه وجد "فشكة" أو رصاصة عند باب بيته وأخرى في مكان آخر، فقام بتفكيكها وصنع منها سيجارة، وقال إن سيجارة "الكاريلا" يقدر سعرها اليوم بـ130 شيكلا.

وقال أيضا، إنه سيظل صامدا رغم العدوان الإسرائيلي، وسيقوم بتصنيع واستغلال الرصاص الذي يطلقه الاحتلال الإسرائيلي ليقتل به الفلسطينيين في قطاع غزة.

ورغم مهارة التصنيع لدى المهندس رامي، فإن للتدخين أضراره المعروفة، وهو ما جعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينصح مواطنا تركيا بالإقلاع عن التدخين إكراما لزوجته التي كانت تقف إلى جانبه.

وقال أردوغان للمواطن -كما ظهر في فيديو أورده برنامج "فوق السلطة"- إن رئيس الجمهورية قدم لك نصيحة وعليك أن تقول "أقلعت عن السجائر"، لكن المواطن ظل مترددا وأخبر أردوغان بأنه بحاجة لأن ينهي الأمر في عقله أولا.

كما تناولت حلقة (2024/5/31) من برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية:

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