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فوق السلطة – حاخام أميركي: لا يحتاج اليهود إلى وطن يهودي
يرى حاخام أميركي أن اليهود لا يحتاجون إلى دولة دينية خاصة بهم من أجل حمايتهم، وهو تصريح تثبته الوقائع اليوم، إذ تتلقى إسرائيل الحماية والدعم من الدول الغربية وخاصة من الأميركيين والأوروبيين.
وقال الحاخام ديفيد وايز -في تصريح نقله برنامج "فوق السلطة"- إن هناك الولايات المتحدة لليهود الأميركيين، والمملكة المتحدة لليهود البريطانيين، وكندا لليهود الكنديين، وهكذا بقية الدول.
وعبّر وايز عن معارضته لفرض إسرائيل كدولة لليهود، قائلا: "إن فرض إسرائيل كدولة لليهود هو جزء من رغبة الصهيونية في أن ينظر إلى اليهود كجنسية منفصلة". وأضاف: "هذا خطأ ومتهور وخطير".
واعتبر وايز في ذات التصريح: "أن الأجندة القومية الصهيونية كانت دوما أهم من سلامة اليهود".
كما تناولت حلقة (2024/3/5) من برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية:
- القره داغي يتحدث عن قرب سقوط إسرائيل وحضارة الغرب.
- طالبو الجنسية الألمانية سوف يتعرضون لفحص دم حول إسرائيل.
- مقهى أبو العبد الدولي يعلن أن المجاعة في غزة أصبحت واقعا.
- الداعية نبيل العوضي يحدد مسؤوليات المسلم الشرعية تجاه غزة.
- رغيف خبز وخيارتان وبسكوتة، عزومة سخية من طفل لصديقه.
- نجوى كرم تدّعي أن المسيح زارها، وصوفيون يتوسلون بعلي جمعة.
3/5/2024-|آخر تحديث: 3/5/202407:59 م (بتوقيت مكة المكرمة)