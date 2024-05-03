فوق السلطة – حاخام أميركي: لا يحتاج اليهود إلى وطن يهودي

يرى حاخام أميركي أن اليهود لا يحتاجون إلى دولة دينية خاصة بهم من أجل حمايتهم، وهو تصريح تثبته الوقائع اليوم، إذ تتلقى إسرائيل الحماية والدعم من الدول الغربية وخاصة من الأميركيين والأوروبيين.

وقال الحاخام ديفيد وايز -في تصريح نقله برنامج "فوق السلطة"- إن هناك الولايات المتحدة لليهود الأميركيين، والمملكة المتحدة لليهود البريطانيين، وكندا لليهود الكنديين، وهكذا بقية الدول.

وعبّر وايز عن معارضته لفرض إسرائيل كدولة لليهود، قائلا: "إن فرض إسرائيل كدولة لليهود هو جزء من رغبة الصهيونية في أن ينظر إلى اليهود كجنسية منفصلة". وأضاف: "هذا خطأ ومتهور وخطير".

واعتبر وايز في ذات التصريح: "أن الأجندة القومية الصهيونية كانت دوما أهم من سلامة اليهود".

كما تناولت حلقة (2024/3/5) من برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية: