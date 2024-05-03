المسيح "يسوع" يسهر مع نجوى كرم وفرقة صوفية تستنجد بعلي جمعة لدخول الجنة

قالت الفنانة اللبنانية نجوى كرم إن المسيح “يسوع” أكرمها بسهرة في بيتها، وأضافت مخاطبة جمعا من الجمهور في بيتها أنها صلت ونامت، ولكنها فتحت أعينها لترى المسيح واقفا واضعا يده فوق التلفاز.

نقلت حلقة فوق السلطة بتاريخ 3-5-2024 عن كرم قولها إن المسيح كان يرتدي مخملا أرجواني اللون وينظر إليها، وإن هذا المشهد تكرر أكثر من 13 مرة خلال الليلة.

وبحسب الفنانة اللبنانية المعروفة فإنها اكتشفت حينما طلع الصباح وفتحت أعينها أنه لم يكن هناك تلفاز في ذلك المكان، وأن التلفاز الموجود لم يكن مفتوحا، "وأدركت حينها " أن السيد يسوع المسيح كان "سهرانا علي طول الليل"، لتضج القاعة بالتصفيق.

سيدي جمعة

وفي مصر استنجدت فرقة صوفية سورية بالمفتي السابق علي جمعة لدخول الجنة، وأنشدت "سيدي علي جمعة يا غالي بالله انظر لي حالي".

وظهرت على جمعة الذي كان حاضرا علامات التأثر وهو الذي أثار الكثير من الجدل مؤخرا بآرائه وفتاويه التي اعتبرها الكثيرون خارجة عن إجماع فقهاء المسلمين.

وكان المفتي السابق قد قال ضمن فتاويه وأفكاره الجديدة إن هناك "احتمالية أن يلغي الله سبحانه وتعالى النار يوم القيامة"، مبررا ذلك "بأن الله سبحانه وتعالى أوجد النار لتخويف الناس فقط ولمنعهم من أن يؤذوا بعضهم البعض، إضافة إلى أن هناك دينا جديدا سيمكن جميع الناس من دخول الجنة".

كما أضاف جمعة فتوى جديدة تؤطر لعلاقة الفتيات بالشباب قبل الزواج، وقال "يمكن أن يتصاحب الفتيات بالشباب بشكل عادي بس المهم ألا تكون بينهم قبلة"، وأوضح "لا توجد مشكلة أن يبعث الولد للبنت ويقول لها وحشتيني إذا كان أبوها على علم بالعلاقة".