فوق السلطة- ما علاقة الإمام محمد الشعراوي بالفنان عادل إمام؟

اختارت صحيفة الدستور المصرية في احتفالها بعيد ميلاد الفنان عادل إمام غلافا يجمع بالمناصفة صورة الإمام محمد متولي الشعراوي وزعيم الكوميديا المصرية، مما أثار تساؤلات القراء حول الرباط الذي يجمع بينهما.

فالشعراوي هو شيخ مفسري القرآن الكريم في عصره، وهو إمام عادل -كما أورد برنامج "فوق السلطة"- بينما الآخر هو عادل إمام، زعيم الكوميديا المصرية والعربية و"شاهد ما شفش حاجة"، نسبة إلى مسرحيته الشهيرة التي تحمل العنوان نفسه.

وفي تعليقه على الصورة التي نشرتها صحيفة الدستور، قال الإعلامي المصري جابر القرموطي إن هناك من يعترض على مسألة الجمع بين الرجلين في صورة واحدة، وأضاف أن الشيخ الشعراوي قامة كبيرة في مصر، لكن الفكرة هي من أجل "إثراء الحركة في مصر".

وقال إن لكل من الشيخ الشعراوي الراحل وعادل إمام مجال تخصصه المختلف عن الآخر.

وكانت الصحافة المصرية احتفلت بعيد ميلاد الفنان عادل إمام الـ84، في 17 مايو/أيار الجاري.

ويذكر أن الشيخ محمد الشعراوي اشتهر بدروسه المسجدية التي كان يستعرض فيها خواطره في معاني القرآن الكريم بأسلوب وُصف بأنه "بسيط ومؤثر".

كما تناولت حلقة (2024/5/24) من برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية:

_ الجنائية الدولية تطلب نتنياهو وغالانت إلى السجن ومعهما قادة حماس.

_ الرئيس الإيراني تطوى ولايته بضباب يسقط الطائرة ويلف التكهنات.

_ هل يهدّد المؤرخ السبعيني إيلان بابيه أمن الولايات المتحدة؟

_ محكمة الاستئناف التونسية تؤيد حكما بسجن الثمانيني راشد الغنوشي.

_ نجم الأهلي والعرب أبو تريكة خارج قوائم الإرهاب المصرية حتى الآن.

_ معمم يقتل مواطنا في جنوب لبنان بسبب خلاف على موقف سيارة.