فوق السلطة- نائب تركي: إنها حرب صليبية ضد المسلمين

قال نائب تركي في جلسة برلمانية إن ما يجري حاليا في المنطقة ليست معركة بين العرب واليهود فقط، بل هي حرب صليبية على المسلمين متواصلة منذ 1400 عام.

وجاء في تصريح النائب التركي يشار يلدريم -الذي نقله برنامج فوق السلطة- أن "البعض يقول إن هذه حرب بين اليهود والعرب ولا تهمنا كثيرا، لا هذه حرب بين الصليب والهلال".

وأضاف "انتبهوا لهذا.. يتحارب الآن العرب والمسلمون مع اليهود، ولكن تنتظر في البحر أكبر حاملات السفن في العالم.. سفن أميركا هناك وسفن البريطانيين هناك.. والصليبيون هناك".

وقال إن الحرب التي بدأت قبل 1400 عام ما زالت مستمرة، وإن الهدف النهائي للحرب الحالية هي تركيا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل عدوانا شرسا على قطاع غزة، خلّف آلاف الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن المفقودين والدمار الهائل الذي طال المباني السكينة والمساجد والمدارس..

كما تناولت حلقة (2024/5/17) من برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية:

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