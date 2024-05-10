فوق السلطة ــ شاهد أوجه التشابه بين أفيخاي أدرعي ومحلل مناهض للمقاومة

تتطابق المواقف من المقاومة الفلسطينية التي تقاتل الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بين محلل سياسي فلسطيني والمتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، وهو ما أظهرته تصريحات لهما.

فقد ظهر المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في فيديو -عرضه برنامج "فوق السلطة"- وهو يقول إنه يوجه رسالة إلى عناصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قائلا لهم: "إياكم والطاعة لقادة حماس، لأن الطاعة في المعروف وقادة حماس أثبتوا أنهم منافقون، وآية المنافق ثلاث، إذا تحدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان".

ويضيف الناطق باسم الاحتلال الذي كان يتحدث باللغة العربية: "ابعدوا عن الشر واتركوا حماس يترككم الشر.. فكروا فيها".

وفي موقف مطابق لما ذهب إليه أدرعي، اتهم المحلل السياسي الفلسطيني، رمضان أبو جزر رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار بأنه "قاتل"، حيث قال في سجال تلفزيوني "السنوار قاتل، لأنه قتل مساعديه، وأقرب قيادات حماس له قتلت على يده بعدما أعطاها الوعود.. اليوم حماس يجب أن تخرج من ماضينا ومن مستقبلنا إذا ما أردنا استعادة ما تبقى من سكان قطاع غزة أحياء".

ووفق منطق المحلل السياسي الفلسطيني -يقول مقدم برنامج "فوق السلطة" نزيه الأحدب- فإن مجازر صبرا وشاتيلا يتحمل مسؤوليتها الرئيس الراحل ياسر عرفات، لأنه قاوم الإسرائيليين، بينما كانت المقاومة الفلسطينية دون قوتهم وجبروتهم، ودون أن يبني مخابئ للاجئين في لبنان.

كما يحمل أبو جزر منظمة التحرير الفلسطينية مسؤولية استشهاد كل مقاوم أو مدني في معارك لا تتسم بتوازن القوة مع إسرائيل.

كما تناولت حلقة (2024/5/10) من برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية:

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