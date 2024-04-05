الخارجية الأميركية تتهم مسؤولة أممية بمعاداة السامية

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن بلاده عارضت لفترة طويلة ولاية فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واتهم ميلر المسؤولة الأممية بأنها "غير فعالة ولديها تاريخ من التصريحات المعادية للسامية"، وجاء ذلك عقب تصريح ألبانيز الذي قالت فيه "لا يمكن أن نغمض أعيننا حينما تصبح نية ارتكاب الإبادة الجماعية واضحة للغاية، وتبرز بشكل فيه كثير من التباهي، كما هو الحال في قطاع غزة".

وأضافت ألبانيز أنه من الواجب أن نواجه الإبادة الجماعية وأن نمنعها ونعاقب عليها، موضحة أن هذا الوضع الكارثي الذي حققت فيه في غزة معروف، حيث تم بثه للعالم وقت حدوثه من قبل ضحاياه وبشكل صادم.

وأشارت المسؤولة الأممية -كما جاء في حلقة (2024/4/5) من برنامج "فوق السلطة"- إلى أن عددا من الدول القوية وفرت الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي لتلك الوحشية بدلا من العمل على وقفها، وناشدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بواجباتها، التي تبدأ بحظر الأسلحة وفرض العقوبات على إسرائيل، كما قالت.

وردا على سؤال طرحه صحفي بريطاني على المسؤولة الأممية حول إن كانت تحمل وثيقة تؤكد أن إسرائيل تنوي ارتكاب الإبادة الجماعية؟ أجابت "هل تعتقد أن هناك أي وثيقة رسمية في رواندا أو في البوسنة والهرسك تشير إلى نية ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في تلك الدول؟".