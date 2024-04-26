فوق السلطة- رئيس مجلس النواب الأميركي: دعم إسرائيل واجب إنجيلي

بينما تتعالى الأصوات داخل الولايات المتحدة مطالبةً بوقف دعم إسرائيل بسبب حربها الوحشية على قطاع غزة، يقول رئيس مجلس النواب مايك جونسون إن مساندتها “واجب ديني إنجيلي”.

وفي نفس السياق، زعم رئيس مجلس النواب أن هناك توجيها في الإنجيل يدعو للوقوف إلى جانب إسرائيل.

وأضاف في تصريح -نقله برنامج "فوق السلطة"- أن إسرائيل حليف حيوي للولايات المتحدة، وأن معظم الناس يفهمون ضرورة تمويل الإسرائيليين الذين قال إنهم يقاتلون من أجل وجودهم.

ورأى مايك جونسون وهو من الحزب الجمهوري ومعروف بتأييده المطلق لليهود "أن إسرائيل هي الديمقراطية الثابتة الوحيدة في الشرق الأوسط وأنها ستنتصر طالما استمر الدعم الأميركي لها" .

وفي نفس السياق، يدعو القس الأميركي الإنجيلي جيمي إيفانز إلى تحمل إسرائيل ومدها بكل الأسلحة والأموال "لأن قيامة إسرائيل الكبرى في الكتاب المقدس تسبق عودة السيد المسيح (عليه السلام) ثم تنقلب الأمم على إسرائيل فلن تقوم لها قائمة بعدها".

يذكر أن مجلس النواب وافق على مساعدات أمنية لإسرائيل بـ26 مليار دولار، ستستخدم لتشديد أنظمة القبة الحديدية وشراء أنظمة أسلحة متقدمة وأمور أخرى.

كما تناولت حلقة (2024/4/26) من برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية: