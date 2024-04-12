مفكرة إسرائيلية: هجوم السابع من أكتوبر هو عمل مقاومة وليس إرهابا

قالت المفكرة الأميركية اليهودية جوديث بتلر إن هجوم المقاومة على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي كان “انتفاضة” وعملا من أعمال المقاومة المسلحة، ولم يكن هجوما إرهابيا.

وأضافت في حلقة 12-4-2024 من برنامج "فوق السلطة" أن الهجوم الذي شنته المقاومة في قطاع غزة على إسرائيل لا يمكن وصفه بأنه هجوم معاد للسامية.

ورأت المفكرة أنه من الغباء إذا "قررنا أن العنف الوحيد في المشهد هو العنف الذي حدث للإسرائيليين"، موضحة أن العنف مورس ضد الفلسطينيين طوال عقود، وأن هجوم المقاومة يعتبر انتفاضة ضد هذا العنف.

وعضد زعيم المعارضة الفرنسية جان لوك ميلانسو ما ذهبت إليه المفكرة الأميركية ووصف الحرب في غزة بـ"الإبادة الجماعية"، محذرا "المتطرفين" في إسرائيل من وصم كل من يقول الحقيقة بتهمة معاداة السامية لإسكات صوته.

وأشار إلى أن الإفراط في وصف الجميع بمعاداة السامية يكشف العقلية الخطيرة المتحجرة التي يفكر بها المتطرفون من اليهود الذين ينظرون إلى الشعب الفلسطيني باعتباره مجرد أرقام أو بيادق في رقعة شطرنج.