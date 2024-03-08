فوق السلطة- في كندا وأميركا نتنياهو يبيع العقارات المسروقة من الفلسطينيين

يبدو أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قد تحول إلى سمسار عقاري، حيث يقوم بالترويج لبيع بيوت في المستوطنات المغتصبة من الأراضي الفلسطينية، في كندا والولايات المتحدة، وهو ما يخالف القوانين الدولية.

وتتم عملية بيع منازل في مستوطنات الضفة الغربية التي يروج لها نتنياهو في كنيس في كندا، وفضح الفعالية العقارية الإسرائيلية يهودي أميركي -يدعى ريتش سيغال- داعيا إلى التصدي لعملية البيع لأنها تنتهك القانون المحلي والدولي.

وقال سيغال "من المقرر أن يعقد حدث بيع عقارات إسرائيلي في كنيس كتر توراه، حيث سيتم عرض منازل المستوطنات في الضفة الغربية للبيع". وأضاف "يجب ألا يقفز اليهود فوق القانون ويمارسوا الاحتيال في دور العبادة" وقال أيضا " كيهود لا يمكننا التحليق تحت الرادار وخرق القانون وإخفائه في الكنيس".

وأكد أن الحدث ينتهك القانون المحلي والقانون الدولي، واصفا مستوطنات الضفة الغربية بأنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.

ومن جهته، اعترض الحاخام ديفيد ميفاسير -وهو ناشط في منظمة "الأصوات اليهودية المستقلة بكندا"- على بيع العقارات المسروقة من الفلسطينيين في الضفة المحتلة، وحمّل حكومة كندا مسؤولية السماح بالاتجار بالمسروقات.

ومن أمام كنيس في كندا قال ميفاسير "إنهم يبيعون عقارات مبنية على أراض مسروقة من الفلسطينيين.. من غير المعقول أن تسمح كندا بذلك" واصفا عملية البيع بأنها غير قانونية.

كما تناولت حلقة (2024/3/8) من برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية: