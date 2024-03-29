فوق السلطة – 11 دولارا كلفة اغتيال قيادي من كتائب القسام في لبنان

كشفت التحقيقات عن مفاجآت صادمة تتعلق باغتيال الشهيد هادي مصطفى القيادي بكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بلبنان. فقد كلفت عملية وضع جهاز ترصد وتعقب بسيارة الشهيد 11 دولارا.

واستشهد القيادي في كتائب القسام في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة صور جنوبي لبنان يوم 13 مارس/آذار الماضي. ونعت حركة حماس حينها الشهيد، وقالت في بيان إنها تنعى "الشهيد القسّامي المجاهد هادي علي محمد مصطفى".

وبحسب ما جاء في حلقة برنامج "فوق السلطة"، فبعد عملية رصد ومتابعة ميدانية قامت بها ما تطلق على نفسها فصائل المقاومة في لبنان بتسليم سوريين تحت 18 عاما إلى السلطات اللبنانية بتهمة الاشتباه فيهما.

وبحسب التحقيق، فقد ظهر أن الشابين يبيعان علب مناديل ورقية في مخيم الرشيدية، ليتبيّن أنهما كانا مرسلان لزرع جهاز تعقب في سيارة القيادي في كتائب القسام، مما سهّل هدف الغارة الإسرائيلية.

واعترف الشابان أن مشغلهما هو حسن فياض، خادم لأحد المساجد في منطقة المعشوق بجنوبي لبنان، إذ استغلهما بمنحهما مليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل 11 دولارا أميركيا، للتجسس وزرع الجهاز في سيارة الشهيد مصطفى.

كما تناولت حلقة (2024/3/29) من برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية: