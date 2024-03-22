فوق السلطة- يأكلون الجراد في مخيمات النزوح بالسودان وقلوبهم مع غزة

رغم أنهم يعانون من الجوع حتى وصلوا إلى مرحلة البحث عن الجراد لأكله، فإن السودانيين وخاصة النساء الثكالى في مخيمات النزوح والهرب من مناطق القتال يتألمون لما يحدث لأهل غزة، ويدعون لهم بالفرج.

وظهرت سيدة سودانية تشردت في الصحراء في فيديو وهي تدعو لأهل قطاع غزة "اللهم انصر غزة.. اللهم انصر غزة.. يا الله يا حنان يا منان يا كريم.."

ودعت هذه السيدة، وهي أم لـ7 أيتام، بأن تفتح أبواب السماء لأهل غزة الذين يتعرضون لقتل وحصار وتجويع وحرب إسرائيلية متواصلة.

ولا يبدو وضع السيدات السودانيات أفضل من الفلسطينيات في قطاع غزة، فهن أيضا لا يجدن ما يطعمن به أطفالهن، وقد ظهرت بعضهن في فيديو بثه برنامج "فوق السلطة" وهن يأكلن الجراد بسبب عدم توفر الأكل.

وتأثرا بمأساة الفلسطينيين في غزة ظهرت سيدة عراقية في فيديو، وهي تبكي على مائدة الإفطار، وتقول "يا رب أهل غزة وأطفالهم يموتون من الجوع.. نحن نأكل كل شيء وهم محرومون".

كما ظهر شاب مصري في فيديو آخر وهو يبكي على أهل غزة "افتحوا لنا نذهب نموت مع أهل غزة.. أنا لم أعد أطيق هذه العيشة وإخواني يذبحون ويموتون".

وفي مشهد مأساوي يعكس الحال الذي وصل إليه الفلسطينيون في غزة، لجأ طفل غزاوي إلى البحث عن الأكل لإخوته الصغار بين المهملات في السوق، لأن والده مقعد ووالدته شهيدة.

وقال هذا الطفل إنه تسحّر كأسا من الشاي، ولكنهم لا يملكون الأكل لوجبة الفطور.

كما تناولت حلقة (2024/3/22) من برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية:

_ زعيم المعارضة الإسرائيلية: سنخسر الحرب أمام الفلسطينيين.

_ حركة فتح تتهم حماس وفصائل المقاومة بالتسبب بنكبة في غزة.

_ الرئيس السابق للشاباك: لو كنتُ فلسطينيا سأقاتل إسرائيل من أجل الحرية.

_ العُشب البري المسلوق.. الطبق الرئيسي والوحيد على موائد الصائمين.

_ لا هي ظفَرت بالطحين ولا أطفالها بقوا ليحتاجوا إلى الخبز.

_ مُسنة عربية تفتي بإمامة المرأة خطيبةً في صلاة العيد.

_ كيف تختفي حلقات فوق السلطة على منصة يوتيوب؟