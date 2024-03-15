رسالة من طفل فلسطيني إلى الجيش المصري: إخوتي جوعى

كتب طفل فلسطيني من قطاع غزة رسالة إلى القوات المسلحة في مصر، قذف بها عبر السياج الحدودي، ويطلب فيها مساعدة وبشكل عاجل إخوته الذين يعانون من الجوع.

وظهر الطفل الفلسطيني على الحدود وبيده قلم وورقة مكتوب فيها "ساعدوني.. إخواني بدهم (يريدون) ياكلوا.. بدهم أكل".

ولما سئل عن سبب عدم الطلب من الجنود المصريين مساعدته بالكلام مباشرة، قال الطفل "إنهم لا يردون علي". وأضاف "إن شاء الله يردوا علي لما أبعث لهم رسالة".

وأرسل الطفل رسالته إلى الجنود المصريين عبر السياج الحدودي مع قطاع غزة.

ويتضور أطفال القطاع المحاصر جوعا بسبب سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، وزاد الجوع انتشارا بمحافظتي غزة والشمال، مما تسبب في وفاة العديد من الأطفال.

وقد عرضت حلقة يوم (2024/3/15) من برنامج "فوق السلطة" مشاهد تعكس الحالة المزرية التي وصل إليها أهالي غزة، فقد ظهر أحد الفلسطينيين يجمع الطعام التالف من الأرض ليسد جوع أطفاله، بينما ظهر آخر يجمع الطحين من فوق الأرض حتى يأكله.

وقد عبر أحد الأطفال عن غضبه وسخطه من الإنزالات الجوية التي تقوم بها بعض الدول لمساعدة الغزيين، وخاطب الصحفي أنس الشريف في فيديو قائلا "يا أنس الشريف ذلونا برمو لنا إياهم بالبحر ليش ما يوصلوهم على بيوت الجعانين (الجوعى) والأرامل، أنا إخواني بعيطو (يبكون) لي بدهم يوكلوا ما أخذت حاجة".

كما تناولت حلقة برنامج "فوق السلطة" أيضا المواضيع التالية:

– صلاة التراويح فوق أنقاض المساجد المدمرة في غزة.

– رئيس إسرائيل يهنئ المسلمين برمضان وحاخام بارز يفتي بإبادتهم.

– مرفأ بايدن في غزة، هل هو لإدخال المساعدات أم لتهجير الفلسطينيين؟

– جفون ونتنياهو قد تتسبب بنقلهِ إلى مستشفى المجانين.

– معلمة اللغة الإنجليزية، بائعة حلوى العوّامة.