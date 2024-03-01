فوق السلطةــ حاخام يقول إن المقاومة تتخفى بلباس جنود الاحتلال وتقتلهم

فجّر حاخام إسرائيلي يدعى مئير إلياهو مفاجأة مدوية بقوله إن مقاتلي المقاومة الفلسطينية يتنكرون في زي جنود الاحتلال ويقتلوهم. كما يقر في تصريحات له بأن إسرائيل لن تنتصر في حربها المتواصلة على غزة.

وقال الحاخام إن "العدو يعلم جيدا ملعبه، فهو من قام بوضع الكمائن"، مؤكدا أن هناك أكثر من 30 جنديا قتلوا من نيران الجيش الإسرائيلي، وأن "هناك عدة جنود قتلوا من قبل جنود آخرين".

ثم تساءل الحاخام الذي حصل على معلوماته من الجيش الإسرائيلي قائلا "كيف أعلم أنهم جنود من جيشنا.. ربما ليسوا من جيشنا.. واضح أنهم تابعون للمقاومة الفلسطينية، وأطلقوا النار على الجنود وقتلوهم".

ومن جهة أخرى، أعرب الحاخام إلياهو عن اعتقاده بأن إسرائيل لن تنتصر في حربها على قطاع غزة "نعلم جيدا أننا لن ننتصر في هذه الحرب"، ودعا جميع الإسرائيليين إلى محاسبة أنفسهم.

كما اعتبر أن الفشل العسكري لإسرائيل في غزة "هو نتيجة إدارة فاشلة للحرب والقيادة وعدم تنسيق العمليات".

وتناولت حلقة (2024/3/1) من برنامج "فوق السلطة" أيضا المواضيع التالية:

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