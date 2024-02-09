فوق السلطة- جندي إسرائيلي أجرم في غزة يعلن توبته واعتناقه الإسلام

نطق جندي إسرائيلي بالشهادتين وأعلن اعتناقه الدين الإسلامي، مؤكدا أنه وجد الآمان والتوبة في هذا الدين بعد الفظاعات التي ارتكبها ورفاقه بالجيش ضد الفلسطيينين في قطاع غزة.

وعبر بث مباشر مع ناشط مسلم على وسائل التواصل الاجتماعي، كشف هذا الجندي الإسرائيلي -الذي لم يذكر برنامج "فوق السلطة" اسمه- عن اعتناقه الإسلام، بعد أن طاردته صور ضحاياه وأصبح عاجزا عن النوم.

وعن سبب اعتناقه الإسلام، قال الجندي الإسرائيلي "في الحقيقة جذبني الإسلام، لأنه في الكتاب المقدس نقتل الأطفال والنساء والحيوانات وكل شيء".

وتحدث الجندي الإسرائيلي عن الفظاعات التي ارتكبها مع رفاقه ضد الفلسطينيين العزل وبينهم أطفال في قطاع غزة، وأفصح عن أساليب القتل والتعذيب التي مارسوها بفرح هستيري.

ومن بين تلك الأساليب محاولة قتل الأطفال بتسليط الكلاب عليهم، ويقر الجندي الإسرائيلي قائلا "كنا نفعل أشياء فظيعة، ومثلا كنا نلقي قنابل صاعقة داخل المنازل ونضحك.. ويمكن أن أحكي آلاف القصص".

وكشف أنه في إحدى المرات وضعوا كلبا ينبح على طفل فلسطيني، ومن شدة الخوف بدأ هذا الطفل يتبول على نفسه.

كما أكد الجندي الإسرائيلي لمحاوره أنهم يعلمون أولادهم منذ الصغر أن العرب سيكونون عبيدا لليهود.

كما تناولت حلقة (2024/2/9) من برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية:

– سفّاحة الرُّضع نزيلة سجن 5 نجوم في بريطانيا.

– ظهور مدّعي المسيح الثاني وباكورة أعماله إعدام أبيه.

– في الإعلام الإسرائيلي أصبحوا يساوون بين نتنياهو والسنوار.

– من يفرح أكثر، المحتل حين يُسرَّح أم المقاوم حين يُستدعى؟

– الهولوكوست تصبح هولوكوست إذا كان الضحايا عربا ومسلمين.

– خبير أميركي شهير: حكومتنا لا تَصدُق إلا بالصدفة.

– طفلان جائعان في غزة لأحد المحسنين: أولادك أحقّ منا.