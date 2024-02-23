فوق السلطةـ شوارزينغر يدعم إسرائيل فهل يدعم الفنانون العرب المقاومة؟

عاش حياته يلعب أدوار البطولة في أفلام هوليود، وأحبه المشاهدون في العالم، ولكنه خذل محبيه من العرب والمسلمين عندما أعلن دعمه لإسرائيل في الحرب التي تشنها على قطاع غزة.

هو الممثل الأميركي وحاكم ولاية كاليفورنيا سابقا، أرنولد شوارزينغر الذي عبّر عن موقفه من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وتجويع، بالقول إنه يقف مع الاحتلال الإسرائيلي.

فقد قال شوارزينغر في تصريح له " أنا صديق كبير لإسرائيل".

وأضاف الممثل الهوليودي "أردت دائما أن أكون هناك من أجل الشعب اليهودي وإسرائيل"، وقال أيضا "أنا صديق كبير للشعب اليهودي في إسرئيل".

ويذكر أن هناك العديد من مشاهير هوليود عبّروا عن دعمهم لفلسطين وأهل غزة مؤكدين إدانتهم للجرائم التي ترتكبها إسرائيل، ومنهم تيلدا سوينتون، وتشارلز دانس، وستيف كوغان.

كما حول الممثل جون كوزاك حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لمنصات إعلامية لإدانة الحرب الإسرائيلية على غزة، وهو ما دفع مناصري إسرائيل لمهاجمته.

وفي مقابل الموقف الذي عبّر عنه الممثل الأميركي والداعم لإسرائيل، تطرح تساؤلات حول موقف الفنانين العرب من حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ولماذا لم يتجرؤوا على قول" نحن أصدقاء المقاومة التي تدافع عن فلسطين"؟.

كما تناولت حلقة (2024/2/23) من برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية:

_ هل مللتم أخبار محرقة غزة؟.. إسرائيل لم تملّ بعد

_ يرفضون قتل المدنيين في الإعلام ويرسلون الأسلحة لقتلهم

_ أميركيون وفرنسيون في جيش الاحتلال: جئناكم بالذبح

_ أليدا تشي غيفارا تحذر الشعوب الصامتة من إهدار دمائها.