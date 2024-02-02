فوق السلطةـ "سندويتشة الشاورما" التي هزت إسرائيل.. مطعم 7 أكتوبر

تسبب مواطن أردني في جدل سياسي واجتماعي واسع في إسرائيل. والسبب في ذلك أن هذا المواطن افتتح مطعما أطلق عليه اسم “7 أكتوبر”.

ورأى البعض أن المطعم الذي افتتح في محافظة الكرك -جنوبي الأردن- وسمي "7 أكتوبر" جاء تخليدا لليوم الذي شنت فيه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجومها على بلدات غلاف غزة، في معركة طوفان الأقصى.

لكن سياسيين في إسرائيل انتقدوا هذه الخطوة التي أقدم عليها المواطن الأردني، ودعوا إلى وقف ما سموه "التمجيد المشين" لأحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول، ووصف زعيم المعارضة يائير لبيد في تغريدة له عبر حسابه على منصة "إكس" هذا الأمر بالمخزي، مطالبا الحكومة الأردنية بإدانة هذا الأمر على الملأ.

كما توالت في إسرائيل الاستنكارات والبيانات وندوات تلفزيونية تناقش "سندويتشة الشاورما" التي هزت إسرائيل.

وفي المقابل، استهجن أهل الكرك تصريح لبيد، واعتبره سياسيون ونخب حزبية أردنية تدخلا في شؤون بلادهم.

وبعد الجدل الذي أثاره مطعمه "7 أكتوبر"، رد الأردني صاحب المحل بشكل ظريف وخفيف قائلا إن السابع من أكتوبر هو موعد تخرج ابنته من الجامعة.

ورغم قيام الجهات الحكومية المختصة بإزالة لافتة المطعم، فإن عدة مؤسسات وشركات عربية تبنت هذه التسمية وتسميات مشابهة مثل "طوفان الأقصى" و"أبو عبيدة".

كما تناولت حلقة (2024/2/2) من برنامج "فوق السلطة" المواضيع التالية: