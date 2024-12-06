مستوطنو الشمال يرفضون العودة لمنازلهم ونتنياهو يكرر الكلام نفسه

أعلنت إسرائيل استعدادها لوقف النار في غزة دون إنهاء الحرب، مكررة سيناريو الحدود اللبنانية حيث تحتل 70 بلدة وتمنع عودة سكانها رغم اتفاق وقف النار المعلن مؤخرا.

وتناولت فقرة من حلقة 6-12-2024 من برنامج "فوق السلطة" مقطعا من حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال فيه: "أعتقد أن لدينا الآن فرصة لن أخوض في تفاصيلها ولكننا نمضي قدما نحو تحرير الأسرى، أنا مستعد لوقف إطلاق النار بغزة في أي وقت ولكنني لست جاهزا لإنهاء الحرب لأن ذلك يتطلب أساسا القضاء على حركة حماس".

وكشفت تقارير تلفزيونية -ضمن الفقرة- أنه عند الساعة الرابعة من فجر 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ على الحدود اللبنانية، ليتوجه مئات آلاف الجنوبيين إلى بلداتهم بعد شهرين من النزوح، إلا أن أهالي بلدات الخط الأمامي فوجئوا بتحذيرات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الذي هدد عبر خريطة تضم 72 بلدة جنوبية بمنع اللبنانيين من العودة إلى حين انسحاب الجيش الإسرائيلي من هذه الأراضي.

ووصف إعلاميون إسرائيليون الوضع بأنه "مفارقة صادمة"، حيث عاد اللبنانيون إلى قراهم فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بينما لا يزال مستوطنو الشمال خارج منازلهم ومستوطناتهم، رغم الوعود المتكررة التي قطعها نتنياهو على مدى الأشهر الماضية.

وبحسب تقرير آخر، وصف معارضون إسرائيليون اتفاق وقف النار مع حزب الله بـ"الاستسلام المخجل".