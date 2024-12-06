سياسي لبناني: أميركا تحب الشيعة ومشكلتها في المنطقة مع السُنة

فاجأ رئيس حزب التوحيد العربي اللبناني وئام وهاب متابعيه بتصريح قال فيه إن الأميركيين يحبون الشيعة وإن معركتهم هي مع المسلمين السنة.

وحسب ما نقل برنامج "فوق السلطة" ضمن حلقة (2024/12/6)، فقد قال وهاب: إن "مشكلة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط هي مع المسلمين السنة وليس مع الشيعة الذين تحبهم".

وأضاف في مقابلة تلفزيونية، أن "الأميركيين يريدون محاورة الشيعة.. ومنذ 3 سنوات وهم يحاورون الشيعة ولا يحاورون غيرهم".

وقال أيضا إنهم -أي الأميركيين- حاوروا الشيعة حول مسألة الحدود البحرية للبنان، وقال للصحفي الذي كان يحاوره: " هل حاوروني أنا أو أنت؟ الأميركي يحب الشيعة".

وكان الصحفي الذي يحاور حزب التوحيد اللبناني يسأله عن مفاوضات وقف إطلاق النار مع إسرائيل. ووصف وهاب هذه المفاوضات بأنها "غير شرعية".

وكرر وهاب، وهو سياسي لبناني درزي، القول إن "الأميركي يحب يفاوض الشيعة ولا تزال معركته مع السنة".

ودعا اللبنانيين إلى عدم الانخداع في الأميركيين، قائلا باللهجة االمحلية: "لا تنغشوا لا تنغشوا كثير".

ويذكر أنه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تم الاتفاق على وقف إطلاق النار، والذي أنهى قصفا متبادلا بين إسرائيل وحزب الله بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي.