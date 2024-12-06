بادرا غومبا يدعم الأسد بلا حدود والسوريون يبحثون عن اسمه في غوغل

تلقى الرئيس السوري بشار الأسد مكالمة هاتفية من مسؤول في جمهورية تقع في خاصرة جورجيا، ولا تعترف بها الأمم المتحدة، عبّر له فيها عن دعمه القوي له.

وكما جاء في حلقة (2024/12/6) من برنامج "فوق السلطة"، فقد اتصل بادرا غومبا، وهو ليس رئيسا رسميا، بل قائم بصلاحيات رئيس في جمهورية أبخازيا، بالأسد وقدم له "الدعم والمشورة".

وتقع جمهورية أبخازيا في خاصرة جورجيا، استقلت عنها عام 1991 من القرن الماضي، لا تعترف بها الأمم المتحدة، لكن روسيا ومعها نيكاراغوا ووناورو وفنزويلا وسوريا تعترف بها.

وأكدت أبخازيا أنها "تقف مع سوريا في كل ما تواجهه من هجمات إرهابية".

وبسخرية علق مقدم برنامج "فوق السلطة" نزيه الأحدب على الموضوع قائلا "يتوقع أن تشكل نتائج المكالمة الهاتفية التي تلقاها الأسد من بادرا غومبا تحولا تاريخيا في مؤشر الأحداث".

ويواجه الأسد معضلة حقيقية في ظل الانهيار الواسع لقوات الجيش السوري، في مقابل التقدم السريع والمتلاحق الذي تحققه المعارضة السورية المسلحة منذ أكثر من أسبوع في مختلف المحافظات السورية.

وأعلنت المعارضة السورية المسلحة اليوم سيطرتها على مدينتي الرستن وتلبيسة ودخولها بلدة الدار الكبيرة بريف حمص الشمالي، مؤكدة تقدمها نحو مدينة حمص. وجاء ذلك بعد السيطرة على مدينة حلب في أول يومين من المواجهات التي اندلعت في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كما سيطرت قوات المعارضة على محافظتي إدلب وحماة.