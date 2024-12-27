بوتين لم يلتق اللاجئ الملياردير لكنه سيخضعه لجلسة تحقيق

لم يسمح وقت ومزاج الرئيس الروسي برؤية بشار الأسد الفار في موسكو، لكنه سيلتقيه -كما يقول- و”سيحقق معه من أجل عيون صديقه الرئيس الأميركي المنتخب في قضية اختفاء صحفي أميركي في مناطق الأسد السابقة”.

وكما جاء في حلقة (2024/12/27) من برنامج "فوق السلطة" فإن بوتين قال إنه لم يلتق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد منذ هروبه إلى روسيا بعد الإطاحة به مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، لكنه أكد عزمه على مقابلته وسؤاله عن الصحفي الأميركي المختفي منذ 12 عاما في سوريا.

يذكر أن الصحفي الأميركي أوستن تايس كان قد اختفى أثناء قيامه بتغطية إعلامية بالقرب من العاصمة السورية دمشق في 12 أغسطس/آب 2012، واتهمت واشنطن حينها نظام الرئيس المخلوع بالمسؤولية عن اعتقاله.

كما أعلنت السلطات الأميركية عام 2018 مكافأة قدرها مليون دولار لمن يقدم أي معلومات يمكن أن تقود إلى تحرير تايس.

وكان مستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف صرح بأن الرئيس بوتين سيلتقي الأسد الذي منحته موسكو اللجوء بعد إسقاط نظامه في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لكنه أوضح أنه لم يتم تحديد موعد للقاء بعد.

وفرّ الأسد من سوريا صباح الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري بعد دخول قوات إدارة العمليات العسكرية التابعة للمعارضة المسلحة إلى العاصمة دمشق.

ومنحت موسكو اللجوء للرئيس السوري المخلوع وزوجته أسماء وأبنائه، وبررت القرار بأنه جاء لدواع إنسانية.