أميركا لم تعد تطلب رأس الشرع بل صارت تطلب اللقاء معه

في تحول لافت بالموقف الأميركي من سوريا لم تعد واشنطن تطلب رأس رئيس الإدارة الجديدة أحمد الشرع، بل أصبحت تسعى إلى اللقاء معه لمناقشة ملفات المفقودين والمصالح الأميركية ومستقبل سوريا.

ووفقا لفقرة ضمن حلقة 27-12-2024 من برنامج "فوق السلطة"، فإن قرار إلغاء المكافأة المرصودة لاعتقال قائد العمليات العسكرية في سوريا أحمد الشرع المعروف باسم "الجولاني" يعكس تغيرا جوهريا في نهج واشنطن تجاه سوريا الجديدة.

وكانت مبعوثة أميركية أبلغت الشرع أن واشنطن ألغت المكافأة المالية البالغة 10 ملايين دولار والمخصصة لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقاله، في حين رحبت بـ"الرسائل الإيجابية" التي أعرب عنها خلال المحادثات معه، وتضمنت تعهدا بمحاربة الإرهاب.

وقالت باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط للصحفيين بعد لقاء الشرع في دمشق "بناء على محادثاتنا أبلغته أننا لن نتابع تطبيق عرض برنامج مكافآت من أجل العدالة الذي كان ساريا منذ سنوات عدة".

ووصفت ليف الشرع بأنه "براغماتي"، مضيفة أن الوفد الأميركي سمع منه تصريحات عملية ومعتدلة للغاية بشأن قضايا المرأة والحقوق المتساوية، مؤكدة أن المناقشات معه كانت جيدة ومثمرة للغاية ومفصلة.