ماذا تقول فتاة الصورة بعد أن طلب إليها الشرع تغطية الرأس؟

في واقعة أثارت جدلا واسعا في سوريا الجديدة ظهرت فتاة في صورة تذكارية مع القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، حيث طلب منها تغطية شعر رأسها أثناء التقاط الصورة.

وأبرزت حلقة 20-12-2024 من برنامج "فوق السلطة" ضمن فقراتها كيف أثار هذا الحدث موجة من ردود الفعل المتباينة، خاصة في ظل التحولات السياسية والاجتماعية التي تشهدها سوريا بعد سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وفي توضيح للواقعة، ظهرت الفتاة نفسها في مقطع فيديو لتشرح تفاصيل ما حدث، حيث أكدت أنها وعائلتها ورفاقها كانوا موجودين في منطقة بالصدفة عندما شاهدوا الشرع وطلبوا التقاط صورة معه بكل احترام فوافق بتواضع، وعندما طلب منها تغطية شعرها استجابت برضا تام، معتبرة ذلك تعبيرا عن "غيرة أب على بنات بلده".

وفي سياق متصل، روت طبيبة سورية من دمشق شهادتها بشأن تعامل "هيئة تحرير الشام" والجيش السوري الحر مع النساء، مؤكدة أن تعاملهما يتسم بالاحترام والمهنية.

وأضافت أن المخاوف من كونهما "جماعات تكفيرية" لا أساس لها، مشيرة إلى أنها تتنقل بحرية وتمارس عملها دون قيود.

وتأتي هذه الوقائع في إطار تحولات اجتماعية وسياسية أوسع تشهدها سوريا، حيث تسعى القيادة الجديدة إلى طمأنة جميع مكونات المجتمع السوري وإرساء قواعد جديدة للتعايش.

في حين يؤكد مراقبون أن التعامل مع قضايا المرأة وحريتها الشخصية يمثل اختبارا مهما لطبيعة النظام الجديد وتوجهاته.