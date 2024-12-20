"غوار الطوشة" يرحب بتطبيق الشريعة الإسلامية في سوريا

أشاد الممثل السوري دريد لحام أو من يعرف بـ”غوار الطوشة” في تصريحات صحفية بأخلاق “هيئة تحرير الشام” وبمحبة عناصرها الفن والناس.

وفي مقطع فيديو نقله برنامج "فوق السلطة" ضمن حلقة (2024/12/20) روى دريد أنه كان راجعا مؤخرا بسيارته إلى بيته فأوقف في حاجز من طرف عناصر من "هيئة تحرير الشام"، وعندما نزل من سيارته طلبوا أن يتصوروا معه.

وذكر أن الذين أوقفوه كانوا "مبتسمين ودودين وحبابين"، وقال إن أحدهم قال له كلمة أثرت فيه وهي "أستاذ، نحن نحبك، وأنت لم تكن معنا دائما"، مشيرا إلى أنهم يتعاملون بود وباحترام مع كل الناس في كل سوريا.

ووجّه الممثل السوري كلمة شكر إلى القيادة الجديدة في سوريا "شكرا شكرا لهيئة تحرير الشام".

وخاطب مقدم برنامج "فوق السلطة" نزيه الأحدب الممثل السوري قائلا له "غوار الطوشة.. التركيز عليك يعود لكونك أيقونة التمثيل في سوريا بوجهيه، التمثيل للناس وعليهم، وهل تجد يا غوار أن حرية التعبير تليق بك الآن أم الصمت أولى وأنت لمعّت عقودا نظاما طائفيا يقتل شعبك؟!".

وبعد سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد نشر عدد من الفنانين السوريين الذين دعموا هذا النظام منشورات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عبروا فيها عن تراجعهم عن مواقفهم السابقة.

وكان برنامج "فوق السلطة" قد نقل في حلقة سابقة تصريحا لدريد قال فيه "عندما قلت للهارب بشار الأسد أحبك وأعشقك كنت أقصد في داخلي أكرهك وأبغضك".

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وفي السياق نفسه، يشير الأحدب في برنامجه إلى أحد الممثلين السوريين الصاعدين، والذي قال إنه طرد سابقا من السويد وتم ترحيله إلى سوريا بعد أن ثبت للقضاء السويدي تورطه بدعم وتأييد نظام الإبادة والتهجير الطائفي السوري.

ووفق الأحدب، فقد قرر هذا الممثل عن الشعب السوري أنه "لن يقبل بحكم المسلمين المتدينين، ولا نريد أن ننتقل من شبح الشبيحة إلى شبح الإخوان"، وقال الأحدب إن هذا الشخص يريد بهذا الكلام أن ينسى الناس أنه كان شبيحا.