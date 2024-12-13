هل بات الجعفري وزوجة ماهر الأسد يدعمان التغيير بسوريا؟

رغم أنه اشتهر بدفاعه الشديد عن النظام السوري السابق، فإن سفير هذا النظام في موسكو، بشار الجعفري، سارع إلى تغيير موقفه وإعلان دعمه للتغيير الذي جاءت به المعارضة السورية.

ونقلت حلقة (2024/12/13) من برنامج "فوق السلطة"- تصرحات للجعفري قال فيها إن "فرار رأس هذه المنظومة بهذا الشكل البائس والمهين تحت جنح الظلام يؤكد صوابية التغيير"، في إشارة منه إلى الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، الذي فر من البلاد بعد نجاح قوات فصائل المعارضة المسلحة في دخول العاصمة دمشق.

وبرز الجعفري إعلاميا عندما عُين مندوبا لسوريا بالأمم المتحدة إثر تفجر الثورة السورية، حيث دافع عن مواقف نظام الأسد وعن الجرائم التي كان يرتكبها بحق السوريين، وكان يصف في تصريحاته المعارضين السوريين بأنهم "إرهابيون".

وحسب مقدم برنامج "فوق السلطة" نزيه الأحدب، فإن من ضمن الشخصيات والأشخاص الذين غيروا مواقفهم بعد سقوط نظام الأسد هناك أيضا زوجة ماهر حافظ الأسد، إذ "تبيّن أنها مع الثوار ولا أحد يعلم بذلك"، وذلك كما ورد في حساب على منصة إنستغرام يحمل اسمها.

وجاء في حلقة برنامج "فوق السلطة" أن منال جدعان، زوجة ماهر الأسد كانت تلعب أدوارا داخلية وخارجية في النظام السابق، إلا أنها شتمت ابن عمها، وقالت إنه باع العائلة والوطن.

ويذكر أن فصائل المعارضة السورية كانت قد أسقطت نظام الأسد يوم 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وسيطرت على مقاليد الحكم، وشكلت حكومة انتقالية تشرف على وضع دستور جديد وإجراء انتخابات.