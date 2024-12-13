مقتدى الصدر: لا شأن للعراقيين بما يجري في سوريا

أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، ضرورة عدم تدخل العراق في الشأن السوري، سواء على مستوى الحكومة أو الشعب أو المليشيات والقوات الأمنية، داعيا إلى منع الفصائل من الانخراط في الأزمة السورية.

وضمن فقرة أوردها برنامج "فوق السلطة" في حلقة (13-12-2024) شدد الصدر -في بيان له- على أهمية معاقبة كل من يخرق السلم الأهلي والعقائدي في البلاد، مشيرا إلى أن التيار الصدري ملتزم بموقفه الرافض للتدخل في الشأن السوري واحترام حق الشعب السوري في تقرير مصيره.

وقوبل هذا الموقف المبدئي للصدر بموجة انتقادات واسعة من قبل حسابات إلكترونية وصفت بالمتشددة، وصلت حد اتهامه بـ"معاداة أهل البيت"، بيد أن مراقبين أشادوا بموقف الصدر من خلال تأكيده على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

ويأتي موقف الصدر في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تحولات جيوسياسية مهمة، مما يجعل دعوته إلى تحييد العراق عن الصراعات الإقليمية ذات أهمية إستراتيجية للحفاظ على استقرار البلاد.