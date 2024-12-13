مئات ألوف الدولارات جائزة القبض على جزار "التضامن"

أطلق مواطنون عرب تبرعات شعبية ضمن جائزة مالية تخصص لمن يتمكن من الوصول إلى مرتكبي مجزرة التضامن في العاصمة السورية دمشق.

وحسب ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد بلغت قيمة التبرعات الشعبية 100 ألف دولار، ثم تصاعدت إلى نصف مليون دولار، وهي في تصاعد مستمر.

وجاء في حلقة (2024/12/13) من برنامج "فوق السلطة"، أن المتبرعين خصصوا جائزة مالية لمن يصل إلى "الإرهابي البعثي أمجد يوسف قائد مجزرة حي التضامن في دمشق".

وفي مجزرة التضامن، أعدم أمجد يوسف ومن معه من المجرمين بوحشية سوريين وفلسطينيين مدنيين بدم بارد.

ونفذ مسلحون تابعون لنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد مجزرة بحق عشرات السوريين يوم 16 أبريل/نيسان 2013، حسب صحيفة الغارديان البريطانية.

وكانت الغارديان نشرت عام 2022 تفاصيل جديدة صادمة عن مجزرة التضامن، وقالت إن ضابط المخابرات السورية المسؤول عنها أمجد يوسف لا يزال يعمل في قاعدة عسكرية خارج دمشق.

يذكر أن فصائل المعارضة السورية كانت قد أسقطت نظام الأسد يوم 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وسيطرت على مقاليد الحكم، وشكلت حكومة انتقالية تشرف على وضع دستور جديد وإجراء انتخابات.