لماذا تخلّت إيران عن حليفها الأكثر كلفة؟

أشارت تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى حصول تحول دراماتيكي في موقف طهران تجاه حليفها السابق، فبعد عقود من الدعم المطلق، بدأت إيران في التنصل من مصير الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وقال عراقجي في تصريحات لافتة أوردها برنامج "فوق السلطة" ضمن إحدى فقراته، "لا يمكننا التنبؤ بمصير بشار الأسد، نحن لسنا متنبئين، نحن نعمل وفقا لما يقدره الله"، في إشارة واضحة إلى تخلي طهران عن دعم حليفها السابق.

ووصفت صحيفة نيويورك تايمز هذا التحول بـ"المذهل"، مشيرة إلى أن إيران لم تكتف بالتخلي عن الأسد فحسب، بل تخلت أيضا عن كل ما بنته وقاتلت للحفاظ عليه على مدى 4 عقود.

وتجلى هذا الموقف في قرار طهران إجلاء قادتها العسكريين من سوريا عندما طلب الأسد المساعدة.

وحسب مقدم برنامج "فوق السلطة" نزيه الأحدب، فإن التحول في موقف إيران جاء "بعد أن فشل الأسد في المشاركة بفعالية في طوفان الأقصى، حيث لم يسمح بإطلاق أي صواريخ باتجاه إسرائيل من الأراضي السورية، مما أخرجه عمليا من معادلة "وحدة الساحات" التي طالما روجت لها طهران".