متفجرات إسرائيل فوق غزة تخطت قنبلة هيروشيما بـ5 أضعاف

تفوقت إسرائيل في حربها على قطاع غزة على كل الدول والقوى التي ارتكبت مجازر بحق الشعوب، وألقت قنابل على القطاع الفلسطيني فاقت ما ألقاه الأميركيون على هيروشيما اليابانية.

ويقول مقدم برنامج "فوق السلطة" نزيه الأحدب: "أوكرانيا التي تتغنى أوروبا بصمودها كانت تتبخر.. لو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقود عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حرب إبادة عليها".

ويضيف أن قنبلة هيروشيما الذرية فقدت بريقها الشيطاني، فالمدينة اليابانية التي تناهز مساحتها 3 أضعاف مساحة قطاع غزة تقريبا قصفتها أميركا النووية عام 1945 بمتفجرات وزنها 13 ألف طن.

أما قطاع غزة الفلسطيني المحاصر من الجميع، فقصفته إسرائيل بمتفجرات وزنها 79 ألف طن ولم تنته بعد.

ويذكر أنه في السادس من أغسطس/آب عام 1945، في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية، ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية على مدينة هيروشيما، دمرت المدينة وقتلت ربما 100 ألف شخص، ثم أُسقطت قنبلة ثانية على مدينة ناغازاكي بعد أيام قليلة، وكان لها الأثر المدمر ذاته.

ويواصل الاحتلال الإسرائيل حربه على قطاع غزة، ويرتكب منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 146 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.