قيادي بفتح يصف حماس بـ"الداعشية" ويتهم مشعل بتلقي أموال

في تصريحات أثارت جدلاً واسعاً، حمّل القيادي في حركة فتح، موفق مطر، المقاومة الفلسطينية مسؤولية ما يجري في غزة، في وقت تتواصل فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذهب مطر في تصريحات رصدتها حلقة (8-11-2024) من برنامج "فوق السلطة" إلى حد وصف حركة حماس بأنها "ذات جذور داعشية" متهماً رئيس مكتبها السياسي السابق خالد مشعل بتلقي 50 مليون دولار مقابل وصف حماس بأنها "الوليد الشرعي للثورة الخمينية".

واتهم القيادي في فتح حركة حماس بأنها "لم تكن يوماً ذات مرجعية وطنية" وزاد أكثر من ذلك متهما الحركة بتأسيس "جذور داعشية" بالمنطقة العربية، في تصريحات تتناقض مع موقف العديد من الشخصيات والمنظمات اليهودية التي حملت إسرائيل المسؤولية عما وصفته بـ"محرقة غزة".

يذكر أن الخلاف بين فتح وحماس يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، عندما تأسست حماس متبنية نهجاً مقاوماً يختلف عن نهج منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح.

وتعمق الخلاف بين الحركتين بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، والتي عارضتها حماس، ثم بلغ ذروته عام 2007 عندما سيطرت حماس على قطاع غزة، مما أدى إلى انقسام سياسي وجغرافي بين الضفة وغزة، استمر رغم محاولات المصالحة المتكررة.