بوتين بين قراري المبادرة ورد الفعل يواصل تلويحه بسلاحه النووي

منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، ما اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالجمهور إلا وكان الحديث عن السلاح النووي ثالثهما.

وسلط برنامج "فوق السلطة" في حلقة (2024/11/8) الضوء على تصريحات لبوتين أمام مجموعة من الصحفيين في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وبحسب مقدم البرنامج نزيه الأحدب، فإن الرئيس الروسي بوتين لا يفكر في ضربة نووية استباقية، لأنه يرى أن الرد على ضربة مضادة سيدمر العدو بشكل مضمون.

وأكد أن بلاده تفكر في ما يجب تغييره في إستراتيجيتها وعقيدتها النووية، وهذا مرتبط بظهور عناصر جديدة يعمل عليها "العدو المحتمل"، تتعلق بتخفيض استخدام الأسلحة النووية وخفض عتبة هذا الاستخدام، وعلى وجه الخصوص يتم تطوير وسائل نووية متفجرة ذات قدرة منخفضة للغاية.

ونقل عن بوتين قوله "إن خبراء بالغرب يفكرون بإمكانية استخدام وسائل نووية متفجرة ذات قدرة منخفضة ولا يجدون فظاعة في ذلك".

وفي مناسبة أخرى يعود بوتين ليعمم قاعدة جديدة تقول: "كن أول من يضرب"، حيث قال: "علمتني شوارع لينينغراد قاعدة واحدة: إذا كان القتال أمرا لا مفر منه فكن أول من يضرب".

ويذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية اندلعت في 24 فبراير/شباط 2022 إثر حشد عسكري روسي واسع في شمالي أوكرانيا وشرقها وجنوبها، بعد أن أعلن الرئيس الروسي بوتين عن إطلاق ما سماها "عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا".