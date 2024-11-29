هكذا يمكن اعتقال نتنياهو واقتياده إلى لاهاي

منذ إعلان المحكمة الجنائية الدولية رسميا عن إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، تثار تساؤلات عن الطريقة التي يمكن أن يعتقلا بها.

وتتجه الأنظار إلى مسارات رحلات نتنياهو الخارجية بالطائرة، وجاء في برنامج "فوق السلطة" أن السبيل الوحيد لإلقاء القبض على نتنياهو يكون عبر هبوط اضطراري لطائرته في أحد مطارات الدول المستعدة لتسليمه إلى العدالة الدولية.

وعندما يكون نتنياهو على سفر سواء إلى أميركا، حليفة إسرائيل، أو إلى دول أخرى غير ملزمة بتطبيق قرار المحكمة الجنائية الدولية، ثم تحدث مشكلة في طائرته وتضطر إلى الهبوط على أراضي دولة عضوة كأوروبا الغربية مثلا، فعندئذ سينفذ القرار من دون تردد وسيقتاد نتنياهو إلى لاهاي.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل صريحا عندما قال "إن القرار يجب أن يحترم وينفذ".

وفي المقابل، هدد السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام حلفاء بلاده، كندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، "بسحق" اقتصادهم إذا حاولوا مساعدة المحكمة الجنائية الدولية في إلقاء القبض على نتنياهو.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أمرت بالقبض على نتنياهو وغالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما شمل القرار محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).