لبنانيون: التضامن الشعبي يفشل مخططات الفتنة الطائفية

يؤكد مراقبون أن الوعي المتزايد بخطورة الفتنة الطائفية في لبنان، المستفاد من الدرس السوري المرير، أسهم في تعزيز التضامن بين مختلف مكونات المجتمع اللبناني خلال المواجهة الأخيرة مع إسرائيل.

وتشير المصادر إلى أن الجهات التي تحاول اليوم إثارة الفتنة المذهبية في لبنان هي ذاتها التي أسهمت في تقويض الثورة السورية، مستفيدة من الدعم الروسي والصمت الغربي العملي، وبمباركة إسرائيلية تجلّت في غضّ الطرف عن تحركات حزب الله في سوريا.

وفي شهادة حية على التضامن اللبناني، أوردها برنامج "فوق السلطة" ضمن فقراته، أشاد شيخ شيعي بمواقف أهالي طرابلس والمنية والضنية وعكار وبيروت وإقليم الخروب، الذين فتحوا بيوتهم لإخوانهم النازحين الشيعة من الجنوب.

وأضاف أن "المعركة أثبتت أن يدنا واحدة واعتصامنا بحبل الله واحد"، مؤكدا أن "مجتمع السنة جدير بأن يوضع على الرأس، لأنهم استضافونا وفتحوا لنا بيوتهم، ولذلك سنبقى السند والوتد لكل مسلم سني أو شيعي استنصرنا واستغاثنا".