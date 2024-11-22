هل اكتشفت أم محمد هوية الواشي بنصر الله؟

زعمت امرأة لبنانية أنها كشفت عن الجهة التي أوشت بالأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله وأعطت الإحداثيات لجيش الاحتلال الإسرائيلي لاغتياله.



وبعثت المرأة اللبنانية "أم محمد" برسالة عاجلة إلى القيادة الجديدة لحزب الله تتضمن كلمة سر من 3 حروف "عين، سين، قاف"، وهي -كما يقول مقدم برنامج "فوق السلطة" نزيه الأحدب- وصفة مجانية لمقاومة أجهزة وفيالق وطائرات التجسس الإسرائيلية والأميركية التي تعمل كل لحظة على تحديث المعلومات الاستخبارية والإحداثيات الأمنية.

وكما جاء في حلقة (2024/11/22) من برنامج "فوق السلطة"، فإن التجسس على البيانات واختراق الخصوصية سلاح تستخدمه شركات التقنيات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وتهديده يتوسع ليشمل دول أوروبا.

ويكشف الصحافي البريطاني جوناثان كوك في تحقيق نشره موقع "ميدل إيست آي" عن قيام الشركات الممولة من الحكومة الإسرائيلية بالتعامل مع الفلسطينيين كحقل تجارب لتطبيقاتها وبرامجها التجسسية التي يتم بيعها إلى دول أخرى لمراقبة مواطنيها.

ويذكر أنه في 28 سبتمبر/أيلول 2024 أعلن حزب الله اللبناني عن اغتيال أمينه العام حسن نصر الله في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وقعت في 27 من نفس الشهر.