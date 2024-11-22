غزوات المستقبل ستكون بواسطة كلاب الدول العظمى

يبدو أن الدول الضعيفة ستكون عرضة لغزو من نوع آخر إذا قررت الصين أو الولايات المتحدة الأميركية غزوها، ويعني ذلك أن الغزو سيكون بكلاب آلية يتم تزويدها بوسائل قتالية.

وحسب ما جاء في حلقة (2024/11/22) من برنامج "فوق السلطة"، فالكلاب الآلية تحمل رشاشات وباتت فرقة فتاكة في قوات الإنزال الصيني، حيث تحمل نسخة من بندقية "كيو بي زد 95" الهجومية ومزودة برشاش خفيف من طراز "كيو بي بي 97″، إلى جانب أنظمة قتالية تشمل القنابل الدخانية والذخائر المتفجرة.

ولا يقتصر الأمر على الصين فقط، فصراع الكلاب الآلية هو على أشده بين بكين وواشنطن، فهذه الكلاب الآلية الشرسة تحرس مقر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

كما يوجد الكثير من الكلاب الآلية بجيش أميركا، وهي مزودة بأسلحة فتاكة بينها بندقيتا "إم 4 آي1″ و"إكس إم 7″ و"إم 72" الخفيفة والمضادة للدبابات.

أما أكثر ما يدهش أن للكلاب الآلية مهارةً في التصويب تتفوق على أفضل قناصي العالم.