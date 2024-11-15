ليلى عبد اللطيف تسقط مع كامالا هاريس

تناول برنامج “فوق السلطة” عدم صدق “المشعوذة” ليلى عبد اللطيف التي تنبأت بفوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بانتخابات الرئاسة بشكل قاطع.

وتساءل مقدم البرنامج عما إذا كانت ليلى عبد اللطيف -التي تصف نفسها بالمتنبئة- ستظل ضيفة على شاشات التلفاز اللبنانية بعدما اكتسح دونالد ترامب منافسته الديمقراطية على عكس ما تنبأت به ليلى.

وكانت ليلى قد تحدثت في العديد من البرامج عن أن الولايات المتحدة ستحكمها امرأة وأنها لن تكون بها سيدة أولى "لأن السيدة ستكون هي الرئيسة"، في إشارة إلى هاريس.