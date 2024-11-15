جدل في ليبيا حول فرض الحجاب وحدود الحريات الشخصية

أثار تصريح وزير الداخلية الليبي عماد الطرابلسي جدلا واسعا بعد إعلانه تفعيل “شرطة الآداب”، ملمحا إلى إمكانية فرض الحجاب على النساء الليبيات.

وقال الوزير إن "من يبحث عن الحرية الشخصية المطلقة فليغادر إلى أوروبا".

ووفقا لحلقة 15-11-2024 من برنامج "فوق السلطة"، فإن أصداء هذا الإعلان وصلت إلى المؤسسات الدولية، مما أثار نقاشا حول حدود الحريات الشخصية والحقوق الدينية.

ويأتي هذا الجدل في وقت تشهد فيه عدة دول نقاشات مماثلة حول الحجاب، كما حدث في الهند قبل سنتين عندما طُلب من طالبات مسلمات خلع الحجاب في الجامعة، مما أثار تساؤلات حول العلاقة بين الحرية الدينية والتعليم.

كذلك تناولت الحلقة المواضيع الآتية: