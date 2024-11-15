القضاء العراقي يطالب بمحاكمة ترامب بتهمة قتل المهندس

أصدر مجلس القضاء العراقي في العام 2021 مذكرة قبض بحق الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب خلال دورته الرئاسية السابقة، متهما إياه بالقتل العمد لنائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقه.

وأشارت حلقة 15-11-2024 من برنامج "فوق السلطة" ضمن فقراتها إلى أن المجلس أكد أن المذكرة تتضمن تهمة القتل العمد، مشيرا إلى أن عقوبة هذه التهمة قد تصل إلى الإعدام في حال الإدانة.

وكان أبو مهدي قُتل رفقة قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني قبل 3 سنوات بطائرة مسيّرة أميركية بالقرب من مطار بغداد.

ويواجه ترامب خطر المحاكمة والإعدام في حال تمكنت السلطات العراقية من إلقاء القبض عليه وتقديمه للمحاكمة.